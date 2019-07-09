Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

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Antrenmana, yeni transfer Altay Bayındır da katıldı

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Öte yandan, kampta bulunan 19 Yaş Altı Takımı da hazırlıklarını sürdürdü.

Genç kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli kulübe transfer olmasının ardından çıktığı ilk antrenmanda takımdan ayrı koştu ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Muric, ikinci bölümde ise bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana yeni transferler Vedat Muric ve Altay Bayındır da katıldı. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda, takım 2 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kamp yapan sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı çalıştı.

Fenerbahçe, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını, yaptığı sabah antrenmanıyla sürdürdü.

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