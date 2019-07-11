Sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri’nde sürdüren Fenerbahçe’de yeni transfer Emre Belözoğlu da yerini aldı. Milli futbolcuyu teknik direktör Ersun Yanal, idari menajer Volkan Ballı, takım arkadaşları, U19 takımı oyuncuları ile tesis çalışanları karşıladı. Belözoğlu’na sıcak bir karşılama yapılırken, U19 takımı oyuncuları deneyimli futbolcu ile bol bol fotoğraf çektirdi. Fenerbahçe TV’ye konuşan Emre şu ifadelere yer verdi:

* Benim için de çok farklı, çok güzel bir heyecan. Yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Bu ortamı yaşamak, antrenmanlara çıkmak, Kadıköy’e çıkmak çok farklı duygular. Bunları yaşamak için sabırsızlanıyorum. Şimdi önümüzde iyi bir hazırlanma süreci var. Milli takımdan dolayı hocamız bize diğer arkadaşlarımıza göre birer hafta fazla izin verdi. Ben de 1 gün önceden gelmek istedim.

* Profesyonel bir futbolcu için sezon başı antrenmanları çok önemlidir. Ersun hocanın antrenmanları da biraz ağırdır. Ona adapte olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım.

* Yönetimimiz ve hocamız beraber hareket ederek bazı oyuncuları içeriye mutlaka dahil edeceklerdir. Bizim de görevimiz kulübümüzün kültürünü, aidiyetini yeni gelen arkadaşlarımıza anlatmak. Kulübümüzün değerlerini, taraftarımızın beklentilerini, camiamızın isteklerini onlara doğru şekilde anlatmak, sahada ve saha dışında onlara yardımcı olmak. Bunun için burada olacağız.

‘Mesut Özil’i alamayız’

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden son günlerde basında yer alan Mesut Özil’in transfer haberleriyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte o bilgilendirme: “Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir. Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir. Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen “WinWin” programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır”



Yasir geldi gitti!

Fenerbahçe, Ümraniyespor’da kiralık oynayan futlocusu Yasir Subaşı’nı yeniden renklerine bağladı. Ancak Fenerbahçe altyapısında yetişen sol bek Yasir, dün öğleden sonra saatlerinde Kayserispor’a kiralandı.



Didem Akın gönderildi

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımının idari menajeri Didem Akın ile yollarını ayırdığını duyurdu. Akın, 2005-2006 yılında Fenerbahçe’de menajerlik görevine getirilmişti.