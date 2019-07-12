Fenerbahçe-Boluspor maçının yayını yok

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yarın akşam saat 19.00'da Boluspor ile hazırlık maçı yapacak. Bu maçı elbette Bolu dışında televizyondan izlemek isteyen milyonlarca Fenerbahçe taraftarı olacak. Ancak maçın yayını gerçekleşmeyecek.

İlk başta maçın naklen verilmemesi için Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın istekte bulunduğu iddia edilmişti. Ancak, Boluspor kulübünün maçın biletlerinin satılması için yayın yapılmaması için Fenerbahçe'ye istekte bulunduğu ortaya çıktı. Sarı lacivertli taraftarlar maçın naklen yayınlanmamasına tepki gösterdi.