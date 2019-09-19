Sergen Yalçın: ''Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız''



Süper Lig'in 4'üncü haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0 yenen Yeni Malatyaspor, 5'inci haftada sahasında ağırlayacağı Galatasaray'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen idmanda hafif sakatlığı bulunan Fofana takımdan ayrı çalıştı. Sakatlıkları süren diğer oyuncular Gökhan Töre ile Bifouma'nın da tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Antrenmana katılan futbolcular ise pas çalışması yaptı. Daha sonra basına kapalı olarak süren idmanda, Yeni Malatyasporlu oyuncular Galatasaray maçının taktik çalışmasını gerçekleştirdi.



İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, MKE Ankaragücü galibiyetin kendileri için önemli olduğunu belirterek, "Oyunsal anlamda çok büyük sıkıntımız yok. İstatistik ve oyunsal anlamda güçlüyüz. İyi oynuyoruz, takımın oyunu bizi tatmin ediyor. Ancak savunmada son haftalarda yaptığımız bireysel hatalar Aytemiz Alanyaspor maçında mağlup olmamıza neden oldu. MKE Ankaragücü galibiyeti bizi tekrar lige döndürdü, takıma moral oldu. Büyük bir camiayla oynayacağız, bunun zorluğunun farkındayız. Biz de iyi hazırlanacağız. Kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunla sahada güçlü bir kadroyla durarak, kazanmak istiyoruz. Ancak son haftalarda sakatlıklar bizi çok sıkıntıya sokmaya başladı. Gökhan Töre ve Moryke Fofana'nın olmayışı, bunlara Thievy Bifouma da katıldı. Büyük bir ihtimalle 3 kenar oyuncumuzun oynayamayacak olması bizim için üzücü durum. Ancak ligde bu tür sakatlıklar oluyor. Erken başlayıp, tempolu maçlar oynayınca bu dönemlerde sıkıntılar yaşıyoruz. Adale sakatlıkları bize biraz sıkıntı oldu. Kadromuz var, karşılaşmaya iyi şekilde hazırlanarak, almamız gereken en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.