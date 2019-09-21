Kasımpaşa'dan sezonun ilk galibiyeti

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Koray Gençerler , Samet Çavuş , Özgür Ertem

Goller: Mustafa Pektemek (dk. 53), Mame Thiam (dk. 60 ve 80) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Charles (Antalyaspor), Mame Thiam, Aytaç Kara (Kasımpaşa)

Maç kadrosu:

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov (Fernandes dk. 28 x), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, İlhan Depe, Hajradinovic, Quaresma (Pavelka dk. 16), Thiam

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Ufuk Akyol Fernando, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Blanco.







Maçtan önemli anlarsa şu şekildeydi:

9. dakikada Hajradinovic'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego'nun köşeye etkili şutunu kaleci Fatih iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Hajradinovic'in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffen, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu'nun ara pasında Blanco'nun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam'ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.

45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic'in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

53. dakikada sol çaprazdan Mame Thiam’ın ceza sahası içerisine girerek içeri çevirdiği topla kale önünde Mustaf Pektemek’in düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

58. dakikada sağ tarafta topla buluşan Nazım’ın sağ çizgi dibinden içeri girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

60. dakikada Nazım Sangare’nin attığı gol pozisyonunda hakem Koray Gençerler VAR’a danışarak ofsayt tespit etti ve golü iptal etti.

60. dakikada sol taraftan İlhan Depe’nin içeri çevirdiği topa kale önünde Mame’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

65. dakikada ceza sahası içi sol tarafından İlhan’ın içeri çevirdiği topa Mustafa Pektemek’in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

80. dakikada Hajrandinovic’in ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Mame’nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

81. dakikada Hafez’in ara pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin’de kaldı.