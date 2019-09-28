Keçiboynuzu gibi derbi!

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray evinde Fenerbaçe'yi konuk etti. Dev derbi 0-0 sona ererken maç izleyenlere seyir zevki vermedi. Falco'nun ağlara giden topu ofsayta takılırken, Fenerbahçe uzatmalarda Kruse'yle girdiği pozisyonda galibiyete gitme şansını değerlendiremedi.

İSTATİSTİKLER

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinde galibiyet hasreti 5 sezona çıktı.

Sarı-kırmızılılar 18 Ekim 2014'ten beri rakibiyle oynadığı 10 maçta da galip gelemedi.

Galataray, Türk Telekom’da ligde 39 maçtır yenilmiyor (33G, 6B).

Fatih Terim, ligde Fenerbahçe’yle teknik direktör olarak karşılaştığı 26 maçta 5 galibiyet aldı (12B, 9M).

Fenerbahçe, ligde derbilerde 12 maçtır kazanamıyor (10B, 2M).

Galatasaray bu sezon oynadığı 7 maçta 3. kez gol atamadı.

Fenerbahçe, deplasmandaki son 6 derbide kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray; sahasında Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor’a karşı son 7 derbide yenilmedi (4G, 3B). Sarı-Kırmızılılar ayrıca 2014’ten beri Türk Telekom’da üst üste 3 derbi galibiyeti görmedi.

Galatasaray'la Fenerbahçe arasında ligdeki son 10 maçın 7’sinde ilk yarılar golsüz bitti.

Fenerbahçe, bu sezon ilk kez gol atamadı.

Galatasaray’la Fenerbahçe arasındaki son 5 maçın 3’ü 0-0 bitti. Ayrıca iki takım arasındaki son 5 lig maçı da berabere sonuçlandı.

DAKİKALAR

Türk Telekom Stadyumu'nda maç öncesi şampiyonlar ligi müziği çalındı.

Fenerbahçe taraftarları, geçtiğimiz yıl oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sırasında hayatını kaybeden Koray Şener'in anısına bir pankart açtı. Galatasaray taraftarları da Koray Şener için tezahürat yaptı.

Max Kruse, İstiklal Marşı'na eşlik ederek taraftarlardan takdir topladı.

Maçın ilk düdüğü saat 20.00'de çalındı; maç başladı.

Dakika 3: İki takim da yüksek tempo ile maça başladı.

Dakika 5: Tolga Cigerci'nin şutu Muslera'da kaliyor.

Dakika 9'da Gakatasaray baskıları artırdı.

Dakika 10: Babel ceza sahasına dopru taşıdığı topu şut pozisyonu bulamadan kaptırdı.

Dakika 22'de Lemina vurdu, kaleci topu kornere çeldi. Bu pozisyon Galatasaray'ın maçtaki ilk şutu oldu.

Dakika 27: Macta 12 faul var.

Dakika 28'de Galatasaray yine etkili geldi, Lemina Fenerbahçe kalesinde bir kez daha tehlike yarattı! Falcao'nun pasında Lemina ceza alanı ön çizgisinden vuruşunu yaptı, Altay güzel bir kurtarışla gole izin vermedi.

Galatasaray maçın ikinci çeyreğinde daha etkili oynayan isim oluyor.

Dakika 40'ta Fenerbahçe gole yaklaştı! Muriqi'nin pasında Tolga Ciğerci ceza alanı içinde çaprazdan vuruşunu yaptı, top az farkla yandan dışarı gitti.

Muslera 42. dakikada savunmanın ağır kalmasına çok öfkelendi ve sinirle topu reklam panolarına vurdu.

Maçın 43. dakikası geride kalırken şu ana kadar 6 ofsayt olduğu kaydedildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Deniz Türüç, Isla'nın yerine oyuna girdi.

Dakika 49'da Falco'nun vurduğu top ağları buldu, ancak pozisyon ofsayt olarak değerlendirildi.

Dakika 56'da Galatasaray'da Lemina, Luiz Gustavo ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ve sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Pozisyon VAR'da inceleniyor.

Dakika 58'de Cüneyt Çakır, penaltı pozisyonun öncesinde orta sahada Babel'in elle oynadığını tespit etti ve Fenerbahçe lehine endirekt vuruş verdi.

Galatasaray derbide seyirci rekoru kırıldığını açıkladı. Maçı izleyen taraftar sayısı 51.663.

Dakika 68'de Galatasaray'da Feghouli çıktı, Emre Mor girdi.

75. dakikada Emre Belözoğlu derbideki ilk sarı kartı gördü.

78. dakikada Marcao derbideki 2. sarı kartı gördü.

82.dakikada Galatasaray'da Mariano'ya sarı kart çıktı.

İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat.

MAÇTAN ÖNEMLİ NOTLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın oynanacak derbi ile 390. kez rakip olacak. Ezeli rekabette sarı-lacivertlilerin 146‘ya 123 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig’in 6. haftasında 110 yıllık rekabette ezeli rakip, ebedi dostlar tekrar sahne alacak. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma ile birlikte Galatasaray ile Fenerbahçe 390. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 146 kez sahadan galip ayrılırken, sarı-kırmızılılar ise 123 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki takım 120 müsabakada ise yenişemedi. Kanarya’nın 535 golüne, Aslan 485 golle karşılık verdi.



Ligde 125. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 124 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 33 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 41 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 118 gol atma başarısı gösterdi.



Son 10 maçta 6 beraberlik çıktı

İki takım arasında oynanan son maçlarda beraberlikler ön planda bulunuyor. Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçın 6'sı berabere sona erdi. Geride kalan 4 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 3, sarı-kırmızılılar da 1 kez galip taraf oldu. Son 5 müsabakanın da 4'ü eşitlikle tamamlandı.