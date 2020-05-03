'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' yayınlandı. Kulüpler harekete geçti

03 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen ligler için hazırladığı “Futbola Dönüş Öneri Protokolü”nün ilk bölümünün yayınlanmasının ardından kulüpler hemen harekete geçti. Futbolcuların, teknik heyetin, personelin, tesislerde ve antrenmanlarda hangi kurallara uyacağının detaylı şekilde belirtildiği protokolde “bireysel sorumluluğun” önemine vurgu yapılırken “Her kulüp kendi kendini denetlemeli, federasyon ve devlet kurumları ile sürekli iletişim ve işbirliği içerisinde hareket etmelidir” ifadeleri kullanıldı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kulüpler, kendilerine gönderilen protokol sonrası tesislerde önlemleri üst seviyeye çıkarmak için hemen çalışmaya başladı. İlk etapta tesis görevlileriyle, ardından teknik heyet ve personellerle toplantılar yapıldı. İşte detaylar ve yol haritası:

TFF’nin hazırladığı protokolle ilgili bilgileri içeren kitapçık hazırlanıp, oyunculara, teknik heyetlere, personele, departmanlara ve tüm kulüp çalışanlarına hem online hem de yazılı olarak dağıtılacak.

- Tesis içerisindeki alanlarda Sağlık Bakanlığı’nın bilgilendirici afiş ve posterleri asılacak. Her alanda el dezenfektanı yerleştirilecek ve maskeler konacak.

- Antrenmanlar başlamadan önce ve başlarken herkese protokolle ilgili kapsamlı eğitim verilecek.

- Tüm takımlar, federasyon ve devletin ilgili kurumlarıyla düzenli iletişim sağlayacak bir yetkili belirleyecek.

- Takım doktorları ve kulübün sağlık departmanı sorumluları en önemli görevi üstlenecek.

- Bu süreçte takım doktoru, idari menajerle sürekli iletişimde kalarak herkesin bilgilendirilmesi, eğitilmesi, kurallara uygun hareket etmesini sağlayacak. Takım doktoru, semptom takipleri, tarama testleri ve şüpheli vaka organizasyonlarının hatasız yürütülmesini temin edecek.

- Ayrıca takım doktoru, TFF Sağlık Kurulu ile düzenli şekilde görüşüp bilgi akışını sağlayacak.

- Gerekli hallerde oyuncu ve çalışanların aileleriyle iletişimin sağlanabilmesi, en doğru bilgilendirmenin yapılması için ayrı bir yetkili belirlenecek.

- Covid-19 şüpheli veya pozitif vaka senaryoları oluşturulacak, kulüpteki tüm bölümlerin senaryolardaki planlardan haberdar olması sağlanacak.

BAKAN’DAN ALTYAPI VE ÜRETİM VURGUSU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ekiplerinin başkanları ve temsilcileriyle videokonferans yöntemiyle görüştü.

Kasapoğlu, pandemi sonrası kulüplerin yönetim anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek, “Bundan sonra mali anlamda ‘Ayağını yorganına göre uzatan’, sportif anlamda tüketimden çok üretimi olan, ithalatı değil ihracatı önceleyen kulüplerimizi destekleyeceğiz. Nasıl teknolojiden tarıma, sanayiden ticarete, sağlıktan savunma sanayine kadar milli bir kalkınma hamlesine geçiyorsak bu futbol için de aynı anlayış geçerli” diye konuştu.

FAZLA TRANSFERE FREN

Bakan Kasapoğlu, “Artık ‘daha fazla transfer nasıl yaparım’ ya da ‘yabancı oyunculardan alınan vergiler düşürülmeli’ veya benzer mentalitede talepler yerine, ‘maliyetleri ne kadar daha fazla düşürürüz’, ‘altyapıdan kaç oyuncu yetiştirim’, ‘iki amatör branşın bütçesi kadar bütçeyi, tek bir futbolcuya vermemeliyim’ diye düşünmemiz lazım” dedi.