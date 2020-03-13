“Futbolcu sağlığıyla oynuyorlar”

13 Mart 2020 Cuma, 22:52

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Oynanacak maçlarda futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler, müsabakayı takip eden gazeteciler ve stat çalışanları koronavirüs salgını karşısında risk altında kalacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu ivedilikle yeniden görüşerek maçları derhal erteleme kararı almalıdır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

“İnsanlığı tehdit eden yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle, başta UEFA organizasyonları olmak üzere Avrupa ve dünyanın çoğu ülkesinde futbol maçları süresiz askıya alındı; ya da ileri tarihlere ertelendi. Dünyanın bir numaralı basketbol ligi NBA ise faaliyetlerini durdurdu.

Spor dünyası koronavirüse karşı tüm ciddiyetiyle önlem alırken, AKP Genel Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, anlaşılmaz bir şekilde profesyonel ligleri oynatmakta ısrar etmektedir. Alınan tek önlem ise nisan sonuna kadar maçların seyircisiz oynanma kararıdır.

Oynanacak maçlarda futbolcular, teknik direktörler, yöneticiler, hakemler, müsabakayı takip eden gazeteciler ve stat çalışanları koronavirüs salgını karşısında risk altında kalacaktır.

Diğer yandan hafta sonu oynanacak maçları; lokal, kahvehane, kafeterya gibi ortak alanlarda binlerce kişi tarafından yan yana izlenecektir. Bu durun bütün toplumu tehdit eden bir boyuta ulaşacaktır.

Aksi halde tüm toplum koronavirüs tehdidine karşı açık hale gelecektir. Hiç kimse, kurum, kuruluş ve organizasyonun İnsan sağlığını hiçe sayan, telafisi imkânsız sonuçlar doğuracak kararlar alma hakkı yoktur.

AKP Genel Başkanı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu, konuyu ivedilikle yeniden görüşerek maçları derhal erteleme kararı almalıdır.”



