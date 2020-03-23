G.Saray’da şok

23 Mart 2020 Pazartesi, 22:06

Galatasaray’da koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ve ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Terim, “Bugün yapılan test sonuçlarına göre koronavirüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere” açıklamasını yaptı. Terim, test sonuçlarının pozitif olduğu kendisine iletildikten sonra evinden çıkıp hastaneye giderek yatışını gerçekleştirdi. Ayrıca Abdurrahim Albayrak’ın eşi Şükran Albayrak’ın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Sarı-Kırmızılı kulüp, Fatih Terim için “Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki... Seninleyiz hocam! Bir kez daha birlikte yeneceğiz” mesajını paylaştı. Abdurrahim Albayrak “Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi güçlü kılıyor” ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR NEGATİF ÇIKTI

Terim ve Albayrak’ın testlerinin pozitif çıkmasının ardından gözler Galatasaray teknik heyetindeki diğer isimlere, futbolculara, takımda ve Florya’da çalışan personelin sağlık durumuna çevrildi. Takımdaki tüm futbolcuların testinin negatif çıktığı açıklandı. Teknik heyetten Ümit Davala, Hasan Şaş ve Levent Şahin’e yapılan testlerin sonucu negatif çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyelerinin bugün koronavirüs testi yaptıracağı bildirildi.

UYARMIŞTI AMA!

Fatih Terim, koronavirüs salgını olmasına rağmen geçen hafta oynanan Beşiktaş derbisinin ardından liglerin devam etmesi kararını sert biçimde eleştirmişti. Terim, “Bizim canımız yok mu, ailemiz yok mu? Hiç mi Allah’tan korkmuyorsunuz? İstediğinizi şampiyon ilan edin. Eğer birilerine zarar gelecekse oynamayalım kardeşim... Benim çocuklarımın canı neden önemli değil” ifadelerini kullanmıştı.

DESTEK MESAJLARI

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından spor kulüpleri, başkanlar ve yöneticiler geçmiş olsun mesajı yayımladı.