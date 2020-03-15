Galatasaray'da Donk fedakarlığı

Isınırken sakatlandı,kendisini denedi 11 başladı.

cumhuriyet.com.tr
15 Mart 2020 Pazar, 18:46

Galatasaray'da Beşiktaş derbisine dakikalar kala büyük bir şok yaşandı. 

Savunmanın belkemiği Ryan Donk, ısınırken ağrı hissetti. Doktorlar ve antrenörler Hollandalı yıldızı tedavi etmeye çalıştı. Donk fedakarlık yaparak ilk 11'de maça başladı. Ahmet Çalık ise maç öncesi ilk 11'le ısındı.


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