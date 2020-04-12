Gazetemize tekzip kararı için virüs yok sayıldı

12 Nisan 2020 Pazar, 06:00

AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümüyle ilgili gazetemizde çıkan haberi tekzip ettirmek için yargıya başvurdu.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle yargıdaki tutuklu dosyalar hariç tüm işleri 30 Nisan’a kadar ertelemesine karşın, Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği, aynı gün Ünal’ın talebini “olumlu” karşılayarak, gazetemiz Cumhuriyet aleyhinde “cevap ve düzeltme” metni kararı çıkarttı.

Ünal’ın evinde ölen Özbekistan uyruklu Nadira Kadirova’nın avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Maktulün rahminde sadece erkeklerde olan prostat spesifik antijen (PSA) bulgusu var” dedi.

SALGINA RAĞMEN ŞİRİN ÜNAL İÇİN KARAR ALINDI

Doğan, bu nedenle Şirin Ünal’dan DNA örneği alınarak, karşılaştırma yapılmasını önerdi. Gazetemiz Cumhuriyet, bu açıklamaları 18 Mart’ta haber yaptı. Bunun üzerine Ünal, aynı zamanda Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın da avukatlığını yapan Muhammet Aydın aracılığıyla, 1 Nisan’da, Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurarak “düzeltme ve cevap” talebinde bulundu. Ankara 8. Sulh Ceza Hâkimliği, aynı gün gazetemiz aleyhinde tekzip kararı çıkardı.

Mahkeme, cevap ve düzeltme metninin kararın kesinleşmesinden itibaren 3 gün içerisinde gazetede yayımlanmasına hükmetti. Oysa HSK’nin aldığı karar doğrultusunda tutuklu ve acil işler hariç, yargıdaki tüm işlemler 30 Nisan’a kadar ertelenmiş, adliyedeki hâkim, savcı ve personele, koronavirüs bulaşmaması için idari izin verilmişti. Ancak hâkimin, salgına rağmen Ünal için bu kararı alması düşündürdü. Gazetemiz avukatı Buket Yazıcı karara itiraz etti.