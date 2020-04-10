Gelecek tehlikede

10 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken plastik poşet, tabak, bardak, çatal, bıçak, kaşık, tabak, yiyecek ve içecek kapları gibi tek kullanımlık plastiklerin kullanımında yoğun artış oldu.

Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş “Biliyoruz ki hijyen bu dönemde hayati önem arz ediyor ancak kamuoyunda tek kullanımlık plastik ürünlerin bizi koronavirüsten koruduğuna dair bir algı yaratıldı” dedi.

Koronavirüsün farklı yüzeylerde farklı sürelerde varlığını sürdürebildiğini anımsatan Ataş “Bu süreçte kişisel hijyenimizin yanı sıra yarınlarımızı da düşünerek çevreyi korumalı ve kontamine plastik atık dağları oluşturmamalıyız. Bu noktada hem karar alıcı olarak devlet yetkililerine hem de endüstriye büyük görev düşüyor. Güzel günler gelecek; başka bir çevresel felakete bugünden zemin hazırlamayalım” ifadelerini kullandı.

Ataş, plastiklerin doğada yok olmadığına dikkat çekerek özetle şöyle konuştu: “Plastikler doğada yok olmuyor. Mikroplastiklere yani 5 milimetreden daha küçük parçalara ayrılıyor. Plastiğin doğada tamamen yok olması için plastiğin tipi ve çevre koşulları da dahil olmak üzere bir dizi etken var. Çoğu plastik, çevre koşullarından bağımsız olarak anlamlı derecede biyolojik olarak parçalanamazken bazıları belirli hava, su ve ışık koşullarına maruz kaldığında yavaşça biyolojik olarak parçalanabiliyor. Su sütunu veya deniz yatağında bulunan plastiklerin bozulması ışığa ve oksijene daha az maruz kaldıkları için daha da uzun sürer. Soğuk ve derin okyanus ortamlarında plastiğin doğadan kaybolması yüzlerce yıl sürebilir.”