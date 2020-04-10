Gelecek tehlikede
Koronavirüs salgınıyla tek kullanımlık plastik ürün tüketimi arttı. Çevreciler “Plastik atık dağları oluşturmayın” uyarısı yaptı.
Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla sürerken plastik poşet,
tabak, bardak, çatal, bıçak, kaşık, tabak, yiyecek ve içecek kapları gibi tek
kullanımlık plastiklerin kullanımında yoğun artış oldu.
Greenpeace Akdeniz Plastik Proje Sorumlusu Nihan Temiz Ataş
“Biliyoruz ki hijyen bu dönemde hayati önem arz ediyor ancak kamuoyunda tek
kullanımlık plastik ürünlerin bizi koronavirüsten koruduğuna dair bir algı
yaratıldı” dedi.
Koronavirüsün farklı yüzeylerde farklı sürelerde varlığını
sürdürebildiğini anımsatan Ataş “Bu süreçte kişisel hijyenimizin yanı sıra
yarınlarımızı da düşünerek çevreyi korumalı ve kontamine plastik atık dağları
oluşturmamalıyız. Bu noktada hem karar alıcı olarak devlet yetkililerine hem de
endüstriye büyük görev düşüyor. Güzel günler gelecek; başka bir çevresel
felakete bugünden zemin hazırlamayalım” ifadelerini kullandı.
Ataş, plastiklerin doğada yok olmadığına dikkat çekerek
özetle şöyle konuştu: “Plastikler doğada yok olmuyor. Mikroplastiklere yani 5
milimetreden daha küçük parçalara ayrılıyor. Plastiğin doğada tamamen yok olması
için plastiğin tipi ve çevre koşulları da dahil olmak üzere bir dizi etken var.
Çoğu plastik, çevre koşullarından bağımsız olarak anlamlı derecede biyolojik
olarak parçalanamazken bazıları belirli hava, su ve ışık koşullarına maruz
kaldığında yavaşça biyolojik olarak parçalanabiliyor. Su sütunu veya deniz
yatağında bulunan plastiklerin bozulması ışığa ve oksijene daha az maruz
kaldıkları için daha da uzun sürer. Soğuk ve derin okyanus ortamlarında
plastiğin doğadan kaybolması yüzlerce yıl sürebilir.”
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