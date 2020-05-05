Grup Yorum, İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu bitirdiğini açıkladı

05 Mayıs 2020 Salı, 10:47

Grup Yorum, konser yasakları ve baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlayan ve eylemninin 323. gününde olan İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu sonlandırdığını açıkladı.

Grup Yorum, yaptığı açıklamada "Direnişimiz siyasi zafere ulaşmıştır. Bütün dünya direnişimizi duydu. Mücadelemiz sürecek" dedi.

Halkın Hukuk Bürosu dün yaptoğı açıklamada, Grup Yorum’un cezaevinde olmayan üyeleriyle birlikte bugün İstanbul Valiliği'ne konser talebiyle başvuruda bulunacaklarını açıklamıştı. Açıklamada, "Valiliğe giderek konser başvurusunda bulunacağız. Konser başvurularının derhal kabul edilmesini istiyoruz. Bugün ziyaretimizde gördüğümüz üzere durumu giderek ağırlaşmakta ve hayati riski artmaktadır. Yetkilileri, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Valiliği göreve davet ediyoruz. Konser başvuruları kabul edilsin, İbrahim yaşasın" denilmişti.