Gürcistan sınır kapısı kapatıldı!
İçişleri Bakanlığı, "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak."
AYRINTILAR GELECEK....
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