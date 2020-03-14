Gürcistan sınır kapısı kapatıldı!

İçişleri Bakanlığı, "Türkiye ve Gürcistan, yarından itibaren Sarp Sınır Kapısı’nı karşılıklı olarak geçici süreyle yolcu trafiğine kapatacak."

cumhuriyet.com.tr
14 Mart 2020 Cumartesi, 18:16

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