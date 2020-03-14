Halk Ekmek engeli

14 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde çoğunluğa sahip AKP’li üyelerin engellemeleri sürüyor. AKP ve MHP’li meclis üyeleri yeni halk ekmek büfelerinin açılmasına engel koydu.

İBB Meclisi’nin önceki günkü toplantısında şehir genelindeki halk ekmek büfelerinin biten kira sözleşmelerinin uzatılması ve yeni büfelerin açılmasına ilişkin talep görüşürüldü. Teklifte, belediye hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlere halk ekmek büfesi konulması ve işletilmesi işinin 3 yıl süreliğine belediye iştiraki İstanbul Halk Ekmek AŞ’ye verilmesi istendi. AKP’li meclis üyelerinin çoğunlukta olduğu komisyon teklife ilişkin sadece mevcut büfelerin kira sözleşmesinin uzatılması yönünde görüş verdi.

Yapılan oylamada söz alan CHP’li meclis üyesi Ülkü Sakalar, halk ekmek büfelerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin teklifin karşılanmadığını belirterek aykırı teklif sundu. Yapılan oylamada AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri ret oyu kullandı.

İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü’nün Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı’na bağlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü kurulması teklifi de AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi. Mecliste oylama sırasında çıkan tartışmada hukuk komisyonunun AKP’li başkanı Muhammed Kaynar, “Toplumsal cinsiyet ile neyi savunduklarını şöyle ifade edeyim ‘ara bir cinsiyet’ meselesi var ya... Yani kadın ve erkek meselesi dışında bir mesele. Saklamaya çalıştıkları şey bu. İstanbul’da birkaç defa teşebbüs edilip de yapılamayan eylemler oldu biliyorsunuz. Gökkuşağı renklerine bürünerek bir takım şeyler yapılmak istendi. Bu toplum bunu kabul etmez” dedi. CHP’li meclis üyesi Filiz Öztürk Çelik de “Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonunu tam da tırnak içinde hukuk komisyonu başkanı hukukçu Muhammed Bey’in bakış açısı nedeniyle istiyoruz. Beyefendi literatüre yeni bir kavram kattı: Ara cinsler” dedi.

1 YIL ÖĞRENCİ AKBİLİ

Öte yandan İBB Meclisi’nde üniversiteyi kazanamayan gençlerin 1 yıl daha 50 lira olan öğrenci İstanbulkart’ını kullanabilmesine oybirliğiyle karar verildi. Avcılar’da riskli binaların güçlendirilmesini sağlayan imar plan değişikliği notu da İBB Meclisi’nde oybirliğiyle kabul edildi.