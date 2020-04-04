Hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı?
Bilim Kurulu toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş-çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Peki hangi illerde araç giriş çıkışları yasaklandı?
Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulunan Erdoğan, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde araç giriş-çıkışlarının yasaklandığını açıkladı.
30 BÜYÜKŞEHİR VE ZONGULDAK ARAÇ GİRİŞ, ÇIKIŞINA KAPATILDI
Erdoğan, Bu gece yarısı itibarıyla yeni attığımız adımlara yenilerini ekliyoruz. Bu gece itibarıyla ülkemizin 30 büyükşehiri ve Zonguldak ilimizi de araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda temizlik gibi zorunlu ihtiyaç, lojistik araçlar dışında giriş çıkış yapılamayacaktır'' dedi.
TÜRKİYE'DEKİ 30 BÜYÜKŞEHİR
Adana – Adana Büyükşehir Belediyesi
Ankara – Ankara Büyükşehir Belediyesi
Antalya – Antalya Büyükşehir Belediyesi
Aydın – Aydın Büyükşehir Belediyesi
Balıkesir – Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
Bursa – Bursa Büyükşehir Belediyesi
Denizli – Denizli Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır – Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Erzurum – Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Eskişehir – Eskişehir Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep – Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Hatay – Hatay Büyükşehir Belediyesi
İstanbul – İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İzmir – İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kahramanmaraş – Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi
Kayseri – Kayseri Büyükşehir Belediyesi
Kocaeli – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
Konya – Konya Büyükşehir Belediyesi
Malatya – Malatya Büyükşehir Belediyesi
Manisa – Manisa Büyükşehir Belediyesi
Mardin – Mardin Büyükşehir Belediyesi
Mersin – Mersin Büyükşehir Belediyesi
Muğla – Muğla Büyükşehir Belediyesi
Ordu – Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sakarya – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Samsun – Samsun Büyükşehir Belediyesi
Şanlıurfa – Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Tekirdağ – Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
Trabzon – Trabzon Büyükşehir Belediyesi
Van – Van Büyükşehir Belediyesi
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