Hangi tür maske ve eldiven koronavirüsten korur? Doç. Dr. Bora Koç, bilmeniz gerekenleri anlattı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 12:39

Koronavirüs salgının ardından çok sayıda ülkede insanlar sokakta ve toplu taşıma araçlarında maskeyle dolaşmaya başladı. Peki maske takmak koronavirüse karşı verimli bir önlem mi? Sağlıklı bir kişi maske ve eldiven takmalı mı? Maske ve eldiven kullanımı ile ilgili dikkat edilmesi gerekenleri Doç. Dr. Bora Koç, Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a aktardı.

