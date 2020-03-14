Hapishanede de kral

14 Mart 2020 Cumartesi, 12:39

Paraguay'a sahte pasaportla giriş yaptığı için tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı veteran yıldız Ronaldinho, hapishanede düzenlenen turnuvada şampiyonluğu getirdi. 11-2 kazandıkları final maçında 5 gol atıp, 6 da asist yapan Ronaldinho, bütün gollere katkı yapmayı başardı. Ronaldinho'ya diğer mahkumlardan farklı olarak özel antrenman izni verildiği öğrenildi.

