Harekete geçildi

Harekete geçen jandarma ve Milli Paklar Müdürlüğü 40 kamerayla ile bölgeyi gözetleyecek. Cumhuriyet’in 6 Şubat’da gündeme getirdiği “Uludağ’da her vadiye bir verici çağrısı” başlıklı haberi ses getirdi. İsmet Şentürk’ün “Uludağ’ın bazı bölgelerinde cep telefonları çekmiyor. Devletin ve GSM şirketi yetkililerinin bölge ile ilgili can kayıplarını önlemek için mutlaka yapabilecekleri şeyler var. İlk olarak her vadiye bir verici konulursa sorun çözülebilir” açıklamalarının ardından harekete geçen Jandarma ve Millî Paklar Müdürlüğü 40 kamerayla ile bölgeyi gözetleme kararı aldı. Hareketli ve anonslu kameralar sayesinde habersiz yapılan tırmanışlar, endemik bitkilerin yok edilmesi ve asayiş olaylarına hemen müdahale edilmesi planlanıyor. Kameralar için ziyaretçilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerin seçildiğini belirten Uludağ Milli Park Müdürü Yüksel Akdoğan, “Yaklaşık 130 bin dönümlük alanda kapı girişinden itibaren 40 adet kamera yerleştirilecek. Kameraların zoom özellikleri sayesinde, kayak alanlarına kadar görebileceğiz” dedi. Kameralar sayesinde arama yapılacak alanın daraltılacağını kaydeden Akdoğan, “Kurulacak olan kamera sistemi sayesinde yürüyüş yapacak olan kişilerin bulunduğu alan tespiti yapılacak ve böylelikle kayıp durumlarında arama yapacağımız alan daralacak. Böylelikle kayıp durumlarında daha hızlı bir şekilde ulaşabileceğiz” diye konuştu.

‘BİYOKAÇAKÇILIĞIN DA ÖNÜNE GEÇİLECEK’

Kameralar ile biyokaçakçılığın da önüne geçilmesinin hedeflendiğini anlatan Yüksel Akdoğan, “Koruma altında olan endemik türlerimizin yurtdışına kaçırılması ve sergilenmesi ya da o yöreye has bir bitkinin Avrupa’da bir ülkede de görülmesinin önüne geçmek maksadıyla şüpheli şahıslar görüldüğü anda jandarma ile müdahale edeceğiz. Biyokaçakçılıktan işlem yapacağız. Ayrıca bu sistem ile orman yangınların önüne geçmek için usulsüz ateş yakılmasını da engelleyebileceğiz” ifadelerini kullandı. Hedeflerinin bölgedeki kamera sayısını 120’ye çıkarmak olduğunu kaydeden Akdoğan, “Kayak pistlerinin son çıkış noktalarına haritalar konularak bulundukları bölgeyi tanıtıcı afişler yer alacak. İnsanların yerlerini bulması sağlanacak ve kaybolmalar ile ilgili bilgilendirici levhalar da konulacak. Dağcılar yanlarına mutlaka alan kılavuzu almalı. Ayrıca bize bilgi iletişim numaralarını verirlerse biz sinyali aldıktan sonra 15-20 dakika içinde bölgeye ulaşabiliyoruz. Yeter ki bize kayıt olsunlar” dedi. İsmet Şentürk de alınan önlemleri değerlendirerek “İlk adımda kameralar konulması iyi bir şey. Gerçekten uygulanırsa Uludağ için iyi bir başlangıç olabilir. Ancak Uludağ göller bölgesinin de denetlenmesi gerekiyor. Sadece can güvenliği değil Uludağ’ın doğal güzelliğini korumak da çok önemli” diye konuştu.