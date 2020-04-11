Hastanede skandal korona ihmali
Hasta asistan, doktor şefi tarafından çalıştırıldı, en az 7 kişiye bulaştırdı.
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde yaşanan bir ihmalin, Ortopedi Servisi’nde birçok sağlık
çalışanına koronavirüs bulaşmasına neden olduğu öğrenildi.
İtalya’dan gelen ve karantinaya alınan annesiyle yaşayan
asistan doktor Kürşat Demir, hastalık belirtileri göstermesine karşın klinik
şefi Doç. Dr. Önder Ersan tarafından çalıştırılmaya devam ettirildi. Durumu
ağırlaşan Demir’in testi pozitif çıkarken en az 7 doktorda da hastalık tespit
edildi. Bu nedenle servis iki hafta kapatıldı.
ARAYA GİRDİLER
Çalıştığı süreçte ateşi yükselen, birçok belirti gösteren
Demir’e, ameliyathanelerde ve polikliniklerde görev verildi. Durumu daha da
kötüleşen Kürşat Demir, çalışanların araya girmesi ve ısrar etmesi üzerine
hastaneye yatırıldı.
Test sonucu pozitif çıkan Demir’in tedavisi sürerken
Ortopedi Servisi’nde çalışan bazı doktorlarda da hastalık belirtileri çıkmaya
başladı. Yapılan testler sonucu klinik şefi Önder Ersan’ın da arasında
bulunduğu 7 doktorun koronavirüs taşıyıcısı olduğu belirlendi. Bunun üzerine
bölüm iki hafta kapatıldı ve şüpheli çalışanlar karantinaya gönderildi.
Testi pozitif çıkanlar, önce kapatılan Çocuk Hastanesi’nde
karantinaya alındı, daha sonra buranın yetersiz olması nedeniyle yeniden
hastaneye nakledildi. Karantina nedeniyle kapıtılan Ortopedi Servisi’nin ara
yoğun bakımının Önder Ersan için özel olarak açıldığı, çalışanların tepkisi
üzerine Ersan’ın başka hastaneye gönderildiği belirtildi.
VELVELEYE VERMEYİN
2 haftalık süre sonunda servis yeniden hizmete açıldı.
Hastalığın ilk başladığı dönemde yapılan toplantıda, sağlık çalışanlarına “Bir
iki kişi hasta oldu diye ortalığı velveleye vermeyin. Hastalık öyle kolay
bulaşmıyor. Beğenmiyorsanız çıkıp gidin” denildiği iddia edildi.
Konuyu sormak için aradığımız başhekim ve üç yardımcısının telefonlarına gün boyunca ulaşılamadı. Bu süreçte hastalığı yenen Kürşat Demir, Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık eşliğinde, plazma örneği verdi.
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