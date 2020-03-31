Hayatdışında ödenen hasar yüzde 19.5 arttı

31 Mart 2020 Salı, 06:00

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) 2019 yılıyla ilgili açıkladığı teknik sonuçlar, hayatdışı branşında özellikle yangın, hastalık- sağlık, zorunlu trafik, devlet destekli tarım, kredi (alacak) gibi pazarda ağırlığı olan ya da son dönem öne çıkan sigortalarda önemli hasar artışları olduğuna işaret ediyor. TSB’nin verilerine göre, geçen yıl 2018’e kıyasla hasar ödemesi yüzde 19.5 artarak 28.9 milyar liraya ulaştı. En çok hasar ödemesi ise yüzde 18.2 artışla 9.9 milyar lirayı geçen zorunlu trafik sigortasında görüldü. Buna karşın en büyük ikinci sigorta branşı olan kaskoda hasar ödemesi yüzde 5.4 azalışla 5.7 milyar lirada kaldı. Bu gelişmede ekonomik krizle gerileyen araç satışı, daha az kişinin kasko yaptırması, artan trafik cezalarının sürücüleri daha dikkatli olmaya yöneltmesi gibi nedenler olduğu tahmin ediliyor.

TEKNİK KÂR YÜKSEK

Hasar ödemeleri yangın ve doğal afetlerde yüzde 67.8 artşla 3.4 milyar lira, devlet destekli tarımda yüzde 30 artışla 320.2 milyon lira, hastalık- sağlıkta yüzde 29.7 artışla 5.4 milyar lira, alacakta yüzde 52.2 artışla 147.4 milyon lira ve finansal kayıplarda yüzde 325 artışla 294.7 milyon lira oldu. Yine TSB’ye göre, geçen yıl hayatdışı branştaki teknik denge ise yüzde 53.6 artışla 5 milyar liralık teknik kâr olarak oluştu. Bu kapsamda zorunlu trafikte yüzde 11.7 artışla 903.7 milyon liralık teknik zarar görülürken, kaskoda yüzde 513 artışla 1.9 milyar liraya yakın kâr elde edildi.

‘ALACAK’TA REASÜR DESTEĞİ NETLEŞTİ

Özellikle KOBİ’lere yönelik “Devlet Destekli Alacak Sigortası”ndaki ciro şartınının 25 milyon TL’den 125 milyon TL’ye çıkarılmasından sonra, bu sigortayla ilgili reasürans reasürans desteği de dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’nin üzerinde kalan ve teminat verilen riskin yüzde 50’lik kısmı için yüzde 75 ve üzeri, kalan yüzde 50 için yüzde 110 ve üzeri reasürans desteği sağlanacak.

CANLI-GÖRÜNTÜLÜ KOLAYLIK

Anadolu Sigorta’nın, “Türkiye’de bir ilki” gerçekleştirerek, sağlık sigortası sahiplerine 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti verdiği açıklandı. Hizmet kapsamında, bireysel ve kurumsal sigortalılar, “Sağlığım Cepte” uygulamasından veya şirketin online şubesi üzerinden “7/24 Sağlık Danışmanlığı” butonuna tıklayarak, canlı ve görüntülü görüşme yapabiliyorlar. Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Gökalp “Virüsün yayılmasını mümkün olduğunca önleyebilmek adına bu dönemi hep birlikte gerekli önlemleri alarak geçirmek durumundayız. Türkiye’nin sigortası olmaya devam ediyoruz” dedi.

AKSİGORTA’DAN ACENTE PAKETİ

Aksigorta, acentelerinin koronavirüs salgını sürecinde iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla “Aksigorta Acente Destek Paketi”ni açıkladı. “İşinin Yanındayım”, “Senin Yanındayım” ve “Geleceğinin Yanındayım” destek paketleri oluşturduklarını açıklayan Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Bu paketleri bu dönemde gelir kaybını minimize etmek, nakit akışlarına destek olmak, günlük hayatın devamlılığına ve boş vakitlerin değerlendirmesine olanak sunmak, acil sağlık sorunlarında tıbbi desteğe hızlı şekilde erişmelerini sağlamak amacıyla hazırladık” dedi.

‘DÖVİZLE BES FAYDALI OLACAK’

Yurtdışında yaşayan yurttaşlara ve ‘Mavi Kart’ sahiplerine “dövizli bireysel emeklilik sistemi (BES)” olanağı sağlayan düzenlemenin yürürlükte olduğunu belirten Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Böylece hem döviz üzerinden elde edilen kazançları sistemde değerlendirmek hem devlet katkısından yararlanmak mümkün. Dövizli BES ile birlikte vatandaşlarımızın çalışırken sahip oldukları hayat standartlarını emeklilikte de korumaları adına onlara yeni bir imkan sunulacak” dedi. Benli, yurtdışında yaşayan 6.5 milyonu aşkın yurttaşın 5.5 milyonunun Batı Avrupa ülkelerinde yerleşik olduğunu hatırlattı.