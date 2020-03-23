Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "Beyanname verme ve ödeme süreleri uzatıldı"
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan, Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan'a uzatıldı" açıklamasını yaptı.
Bakan Albayrak, ''Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda; 26 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyanname verme ve ödeme süreleri 24 Nisan, 31 Mart’a kadar verilmesi gereken Ba-Bs formlarının verilme süresi de 30 Nisan gün sonuna kadar uzatılmıştır. Ayrıca belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti yapılmayacaktır. Böylece tüm belediyelere koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir kaynak sağlanmış olacak'' ifadelerini kullandı.
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