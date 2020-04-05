HDP koronavirüse karşı “Kardeş Aile Kampanyası” başlattı

05 Nisan 2020 Pazar, 15:10

HDP MYK toplantısının ardından konuşan Buldan, koronavirüs salgınının dünyanın bir çok yerini sardığını belirterek, başlatılan kampanyayı şöyle duyurdu:

“Yeni bir dayanışma kampanyası örgütledik. İhtiyaç sahibi olan her kesime ulaşmanın yol ve yöntemlerini bulmalıyız. Kardeş Aile Kampanyası’nı bugün itibariyle başlattık. Kampanyamızın sloganı ‘Bizler paylaşıyoruz, sizler de paylaşın’ Değerli arkadaşlarım binanızda ve sokağınızda ihtiyaç sahibi olan insanlarla dayanışma içinde olun.

“HÜKÜMET ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYOR”

“Hükümet HDP’nin her türlü kampanyasını engelleyerek bunun önüne geçmek istemektedir. Bizler belediyelerimiz aracılığıyla yapacağımız örgütleme kampanyasını gerçekleştiremiyoruz ancak bizlerin sizlere ulaşacağı yöntemleri arıyoruz. Yalnız değilsiniz HDP yanınızda.”

“EMEKÇİLER HALA ÜRETİME DEVAM EDİYOR”

Buldan, Türkiye’de ölüm ve vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Türkiye halkları olarak çok daha sıkı önlemler almamız gerekiyor. Bu günü kadar yapılanlar yeterli değil. İnsanlar hala işlerine gitmek durumunda kalıyor. Sosyal devlet olmamamızdan kaynaklı insanlar geleceklerini düşünerek evlerinden çıkmak zorunda kalıyorlar. Çünkü kazanabilecekleri mekanlar hala kapalı değil. İşçi, emekçi hala üretime devam ediyor.

“VATANDAŞA VEREBİLDİĞİ SADECE IBAN NUMARASI”

“Avrupa’da ülkeleri yönetenler ‘Evlerinizden çıkmayın, biz sizin geleceğinizi garanti altına alıyoruz’ güvencesi veriyor. Ne yazık ki Türkiye’de güvence yok, ülkeyi yönetenler vatandaştan para talep ediyor. Vatandaşa verebildiği sadece bir IBAN numarası.”