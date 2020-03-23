HDP'li 4 belediyeye daha kayyım atandı

23 Mart 2020 Pazartesi, 08:27

HDP yönetimindeki Batman Belediyesi ile Diyarbakır'ın Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyım atandı. Kayyım atanmasıyla birlikte görevden alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir ile Silvan Belediyesi Eş Başkanı Naşide Toprak, Ergani Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Kaya, Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan ve Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul terör soruşturmaları kapsamında polis tarafından gözaltına alındı. Kayyım atanan belediyeler polis tarafından abluka altına alındı.

65 BELEDİYEDEN 36'SINA KAYYIM

HDP, 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazanmıştı. Son kayyım atamalarıyla HDP'nin 3 büyükşehir, 1 il, 29 ilçe ve 3 belde belediyesine kayyum atanmış oldu