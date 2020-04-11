Hem önlem hem idman

11 Nisan 2020 Cumartesi, 06:00

Koronavirüs nedeniyle ülkemizde spor etkinliklerinin askıya alındığı şu günlerde tek hareketlilik hipodromlarımızda yaşanıyor.

Dünya çapında turnuvalar, ligler hatta uluslararası büyük organizasyonlar tehlikeli salgın nedeniyle bir bir iptal olurken Türkiye genelindeki bütün hipodromlarda her gün tam 1.300 at idman yapıyor.

Seyisler, antrenörler, idman jokeyleri ve hipodrom çalışanlarıyla birlikte bu sayı 3 bini geçiyor. Uzmanlar, atların formunu koruması ve sağlıklı kalması adına koşmaları gerektiğini söylerken, idman jokeyleri de beraberinde yoğun bir tempoda yarış hazırlıklarını sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hipodromlarda önlemler artırılmış.

Ahır bölgeleri ve hipodrom çevresi hatta atlar da dahil olmak üzere dezenfekte ediliyormuş. Atlar düzenli olarak yıkanıyormuş. Alana at sahipleri de alınmıyor. Umarım tüm bu önlemler işe yarar ve tehlikeli salgın atçılık camiasına da sıçramaz.

ADALI: HEDEF 1 MAYIS

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Başkanı Serdal Adalı, koronavirüs tehdidi ve yarışların geleceği konusunda Cumhuriyet’e konuştu.

Adalı, hipodromların güvenli olduğunu belirtirken “Bütün çalışmalarımız yarışların 1 Mayıs’ta başlaması için. Bu tarihte start alırsak toparlamamız çabuk olur. Önümüz yaz devresi. Sağlık Bakanlığı’yla görüşüyoruz. Olumlu dönüşler aldık. İddia ediyorum hipodromlarımızın içi dışarıdan daha sağlıklı ve her şey kontrolümüz altında. Şu ana kadar kimsede hastalığa rastlanmadı. Yarışlar yeniden başladığında herkesin bulunduğu şehirde kalmasını istiyoruz. Jokeyler dahil kimse şehir değiştirmeyecek. Herkes uyarımızı dikkate alsın. Yaz döneminde bu kaybettiğimiz süreci telafi edeceğiz” dedi.

TJK Başkanı Adalı, en çok merak edilen Gazi Koşusu yapılacak mı sorumuza ise, “Belki ağustosta. Belki daha sonra. Ama mutlaka yapacağız” yanıtını verdi.

BAKANLIK KARAR İÇİN TARİH VERDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen at yarışları için kararın mayıs ayının ilk haftası verileceğini bildirdi.

Covid-19 salgınının dikkatle takip edildiği vurgulanan açıklamada, “Başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli, yeterli düzeyde olması kaydıyla at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir. Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir” denildi.