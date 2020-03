İBB Meclisi Ergen’e vize vermedi

16 Mart 2020 Pazartesi, 06:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, 23 Ekim 2019’da Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirilen Mehmet Ergen’in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi ile boş kadro taleplerine izin vermedi. İBB Şehir Tiyatroları’nda görevine son verilen 15 sanatçı ise kesin olarak görevlerine geri döndü.

Şehir Tiyatroları’ndan aldığımız bilgiye göre, birkaç gündür sanatçıların geri dönüşlerine ret haberlerinin ise tamamen yanlış olduğu belirtildi. Üzümcü, “Benim tiyatrodan atılma davam sürüyor. İdare Mahkemesi’nde hakimler her iki tarafın savunmasını aldılar. Benim 657’ye tabi devlet memuru olmam nedeniyle o zaman AKP’li belediyenin avukatları beyanlarını atılmam yönünde bildirdiler. Benim söylemediğim, bana ait olmayan bazı sözleri ve açıklamaları bu dosyaya eklemişler. Bunların bana ait olmadığını ve bu konuda bir belgenin de olmadığını söyledim. Ancak gerek İdare Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararda hâkimlerin belediye avukatlarının vermiş olduğu açıklamadan kopyala yapıştır yaparak gerekçeli atılma kararını onadıklarını ve dosyaya koyduklarını gördüm. Bu derece organize bir şekilde kendilerinden olmayanı yok sayan ve bu derece kötülük yapma özelliğine sahip kitle, her şeyi yapar, hiç şaşırmam. Zaten 657’ye tabi bir devlet memurunun atılması için Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerekir. Yüz kızartıcı bir suç işlemiş ise görevine son verilir ve karşılığında hapis cezası alır. Şu anda Şehir Tiyatroları’nda tam ne oluyor, haberler doğru mu, yoksa yanlış mı bilmiyorum. Ama anlattığım kötülükleri yapanlar, gözünü kırpmadan her şeyi yapar. Geri dönüşümüz engellenmiş midir, aslı var mıdır bilmiyorum. Kesinlikle tam olarak geri dönmeden inanmak zor. Aksi olursa da şaşırmam” diyor.

MECLİS 15 SANATÇIYI KABUL ETTİ

İBB Meclisi’nin mart ayı ikinci birleşimindeki karara geri gelecek olursak, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan sözleşmeli sanatçı, uzman memurların ücretlerini içeren vize işlemleri ele alındı.

İBB Şehir Tiyatroları kadrosunda bulunan ve 250 kişiyi kapsayan teklifle ilgili olarak, İBB Meclisi Hukuk Komisyonu ve Temel Haklar Komisyonu müşterek rapor hazırladı.

Komisyon görüşünde, Mehmet Ergen’in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi ile ilgili teklif reddedilirken, diğer personelle ilgili kısım kabul edildi.

Komisyonların ortak raporunda şu ifadelere yer verildi:

“Teklif komisyonlarımızca incelenmiş olup, Mehmet Ergen’in belirtilen pozisyona atanabilmesi için öncelikle sanatçı kadrosuna alınması ile ilgili belediye meclisine talep yapılması, meclis onayı sonrası kadroya alınması, sonra vizesinin talep edilmesi gerektiği halde bu usulün uygulanmadığı, kadroya alınırken gerekli yasal prosedürün uygulanıp uygulanmadığının belli olmadığı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na muhalefet sebebiyle hakkında açılan davada telif hakkını ihlal ettiğini kabul ederek eylemi sabit olan kişinin “Genel Sanat Yönetmeni” kadrosuna atanmasının hukuka uygun olmadığı, belirtilen sebeplerle Mehmet Ergen’in pozisyon ve sözleşmesinin vize edilmesi teklifinin reddi uygun bulunmuştur. Diğer sözleşmeli (sanatçı) personelin (münhal kadrolar hariç) isimleri karşılarında belirtilen ödenecek ücret, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere vize edilmesi, münhal kadroların vize edilmesi talebinin reddi komisyonlarımızca uygun bulunmuştur.”

Muhalefet şerhinde ise “Raporun gerekçesinde genel sanat yönetmeni için kişiye özel bir uygulama yapılması usule aykırıdır. Yine boş kadro yapısında değişiklik yapılmama usule uygun olmayıp belediyenin hizmetin gereklerini yerine getirme amacı ile ilgili bir talep olduğu açık olduğundan raporun bu kısımlarına katılmıyoruz” denildi.

Ayrıca boş bırakılan 202 kadro alımı talebi ise reddedildi.

Meclis’te AKP’li ve CHP’li üyeler arasında tartışmaya yol açan konu, komisyon raporu doğrultusunda AKP’li üyelerin oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetmen ve çevirmen Mehmet Ergen, İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine 23 Ekim 2019’da getirilmişti.

Oylama öncesinde söz alan CHP’li meclis üyesi Fidan Aslan Eroğlu, “Genel sanat yönetmeninin adı cımbızla çekilip alınmış. Rapora, dedikoduların girmesini garipsedim. İmamoğlu’nun yaptığı atama mevzuata uygun. Önceki dönemde de Süha Uygur aynı usul ile atandı” dedi. Hukuk Komisyonu’nun AKP’li Başkanı Muhammed Kaynar ise atamanın usule aykırı olduğunu savundu ve “Telif haklarını ihlal etmiş birinin genel sanat yönetmeni olması mümkün değil. Şehir Tiyatroları’nın 700 kişilik kadrosu var, oradan birini bulamadınız mı? İBB bir yandan patır patır adam atarken bir yandan da harıl harıl işe adam alıyor” diye konuştu.