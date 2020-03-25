İBB’den özel halk otobüsleri için koronavirüs kararı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını duyurdu.
İstanbul büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle birlikte toplu taşıma kullanımının İstanbul’da yüzde 83 oranında düştüğünü duyurdu.
İmamoğlu ayrıca Özel Halk Otobüsleri’nin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını açıkladı.
Twitter hesabından bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:
“İstanbul'da toplu taşıma kullanımı %83 oranında düşmüştür. Sosyal mesafenin korunması ve toplu ulaşımı kullanmak zorunda olan vatandaşların sağlıklı ulaşımını sağlamak adına Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacaktır.”
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