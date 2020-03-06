İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırı geçen göçmen sayısını açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 12.10 itibariyle sınırı geçen göçmen sayısını açıkladı, Soylu, “Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 kişi” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 12.10 itibariyle sınırı geçen göçmen sayısını açıkladı, Soylu, “Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 kişi” dedi.
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