İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sınırı geçen göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 12.10 itibariyle sınırı geçen göçmen sayısını açıkladı, Soylu, “Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 kişi” dedi.

(DHA)
06 Mart 2020 Cuma, 12:23

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 12.10 itibariyle sınırı geçen göçmen sayısını açıkladı, Soylu, “Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısının 142 bin 175 kişi” dedi. 

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