İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan kritik İstanbul açıklaması: Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız

30 Mart 2020 Pazartesi, 16:20

Soylu, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara ve genelgelere en yüksek seviyede uyulması gerektiğini belirten Soylu “Özellikle muhtarlarımızdan birkaç talebimiz var; orada 65 yaş üstü, kimsesiz, yaşlı, Vefa Sosyal Destek gruplarına ulaşamayan insanlarla Vefa Sosyal Destek gruplarını bir araya getirmek. Kaymakamımız ile belediye başkanımız ile oralara elimizdeki imkanlarla ulaşabilmek bizim açımızdan büyük önem taşımaktadır” dedi.

"ÖZELLİKLE İSTANBUL'DA ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Soylu, ilk bulaşıcı vakanın yurt dışından geldiğini anımsatarak, “Özellikle İstanbul'da çok dikkatli olmalıyız. Çünkü yurt dışı temasımızın olduğu en güçlü il İstanbul ilimizdir. Onun için burada çok tedbirli davranmalıyız. Muhtarlarımıza da çok görev düşüyor. Özellikle yaşlılarımızın, çocuklarımızın sokağa çıkmaması ile ilgili tembihi tüm komşularımıza yapmalıyız. Kimse kendi memleketine gitmemeli. Zaten gittikleri zaman orada kaymakamlarımıza da talimat verdik, 14 gün dışarı çıkamayacaklar” diye konuştu.

“ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YOLCULUKLARI YÜZDE 99 AZALDI”

Soylu, “Bu dönem dayanışma dönemi, vefa dönemi, birlik dönemi ve beraberlik dönemidir. Bunu hep beraber başaracağız. Şu anda şehirlerarası otobüs yolculukları yüzde 99.75 azalmıştır. Uçak yolculuklarında da oldu. Hareketlenmeyi mümkün olduğunca düşürmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ 10 GÜNÜ EVDE GEÇİRİRSEK KONTROL ALTINA ALIRIZ”

Soylu, “Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip. Bir tarafta sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bugün Okmeydanı Hastanesi açıldı. Diğer taraftan gıda ve tedarik zincirini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Diğer taraftan da kamu düzenini ayakta tutmaya çalışıyoruz. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyon. Ne olursunuz herkese tembih edelim. Bu 3 günü iyi geçirdik. Önümüzdeki 10 günü de iyi geçirirsek, bunun bulaşıcılığını kontrol altında tutma imkânına sahip olabiliriz. Bunu hep birlikte başaracağız inşallah” dedi.