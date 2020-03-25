İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleriyle ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağı olan yurttaşların maşlarının evlerine getirileceğini duyurdu.
Bakanlık, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile sokağa çıkma yasağı bulunanlara maaş ödemesi konusunda işbirliği yaptı. Buna göre, sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemesi valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda evlerinde yapılmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri; öncelik banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki vefa sosyal destek grubu ile yapılıyor.
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