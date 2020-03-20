İdlib'de şehit olan askerler, son yolculuklarına uğurlandı

20 Mart 2020 Cuma, 13:15

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Nayir'in cenazesi dün gece askeri kargo uçağıyla memleketi Sivas'a getirildi. Kayseri'de görev yaparken geçici görevle İdlib'e giden Hüseyin ve Fadime Nayir'in 5 çocuğundan biri olan uzman onbaşı için Yukarı Tekke Mezarlığında bulunan Garnizon Şehitliğinde tören düzenlendi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habib Soluk, Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, şehidin yakınları ve askeri erkan katıldı.

MASKE VE ELDİVENLİ ÖNLEM

Cenaze öncesi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından koronavirüs nedeniyle cenaze törenine katılanlara maske ve eldiven dağıtıldı. Dağıtılan maske ve eldivenlerin cenaze süresince takılması yönünde katılanlara uyarılarda bulunuldu. Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardında cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi daha sonra dualar ve tekbirler eşliğinde Garnizon Şehitliğinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. 2 yıl önce göreve başlayan şehidin iki ağabeyinin de daha önce trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin İdlib kentinde görev başındayken kalp krizi geçirerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sezayi Atabey ise, Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sezai Atabey’in naaşı, Şanlıurfa’dan karayolu ile memleketi Ağrı’nın Tutak ilçesi Akyele köyüne getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından, köy mezarlığında götürüldü.

Cenaze törenine Ağrı Valisi Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, askeri erkan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



