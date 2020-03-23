İGC'den basın kuruluşları için 'acil teşvik ve destek' çağrısı
İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), koronavirüs (Covid-19) salgını sonra basın sektörünün ekonomik olarak etkilendiğini ifade ederek, teşvik ve destek verilmesi çağrısında bulundu.
İGC, koronavirüs salgınının basın kuruluşları üzerinde yaratacağı olası olumsuz etkileri değerlendirdi. Türk basınının doğru haber alması adına görevini tavizsiz sürdürdürdüğü belirtilen açıklamada, “ Vatandaşlarımızın evinde kalması gereken bu süreçte meslektaşlarımız; sokaklardan, hastanelerden, siyaset cephesinden, basın toplantılarından ve yaşanan diğer toplumsal olaylardan, her yerden haber ulaştırmak için olağanüstü bir özveriyle çalışıyor” denildi.
Cemiyet acil teşvik ve destek taleplerini şöyle sıraladı: Yerel/ulusal idareler ve kamu kuruluşlarının basın mensuplarının görevlerini ifa ederken, kolaylık sağlamaları ve yardımcı olmaları. Getirilen mali önlemler paketinde 10 ayrı sektöre uygulanacağı belirtilen muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteleyen düzenlemeden basın sektörünün de ivedi olarak yararlanması. İŞKUR desteklerinin artırılması. Dijital platformlarda düzenli ve kriterlere uyan yayınların desteklenmesi.Yerel ve ulusal gazetelerimize kağıt desteği verilmesi”
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