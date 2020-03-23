İGC'den basın kuruluşları için 'acil teşvik ve destek' çağrısı

23 Mart 2020 Pazartesi, 12:51

İGC, koronavirüs salgınının basın kuruluşları üzerinde yaratacağı olası olumsuz etkileri değerlendirdi. Türk basınının doğru haber alması adına görevini tavizsiz sürdürdürdüğü belirtilen açıklamada, “ Vatandaşlarımızın evinde kalması gereken bu süreçte meslektaşlarımız; sokaklardan, hastanelerden, siyaset cephesinden, basın toplantılarından ve yaşanan diğer toplumsal olaylardan, her yerden haber ulaştırmak için olağanüstü bir özveriyle çalışıyor” denildi.