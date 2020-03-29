İktisatçı Mahfi Eğilmez'den hükümete açık mektup: Hemen bugün

29 Mart 2020 Pazar, 09:35

Ekonomist Mahfi Eğilmez, sosyal medya hesabından, "hükümete açık mektup" başlığıyla bir paylaşımda bulundu. İktidara uyarılarda bulunan Eğilmez, "Yasa gerekiyorsa yasa, para basmak gerekiyorsa para, malzeme gerekiyorsa malzeme. Hemen bugün" dedi.

Eğilmez'in mektubu şöyle:

"Kendi yaşamlarını toplum için hiçe sayarak gece gündüz çalışan bütün sağlık personeline her türlü desteği madden ve manen vermek, onlara yönelik şiddeti önlemek için gereken her şeyi yapmak.

İşyeri kapatıldığı için geliri kesilen, üretim durduğu için ürettiğini satamayan, ihtiyaçlarını karşılamayan, borçlarını ödeyemeyen insanlarımıza maddi destek vermek.

“Bugün hiçbir konu bunlardan daha önemli değil” diyen Eğilmez, şöyle devam etti:

Bugün artık kaç işyerini, kaç üreticiyi kaybettiğimizi konuşmaktan çok kaçını kurtarabileceğimizi düşünmek zamanı. İş işten geçmeden gerekeni yapmalıyız.

Yasa gerekiyorsa yasa, para basmak gerekiyorsa para, malzeme gerekiyorsa malzeme. Hemen bugün.

Saygılarımla, Mahfi Eğilmez".