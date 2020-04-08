İmamoğlu, salgının yoğun olduğu ilçeleri ve nedenini açıkladı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 09:43

Ekrem İmamoğlu Fox’ta gazeteci İsmail Küçükkaya’nın sabah kuşağında sunduğu “Çalar saat” programına katıldı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İmamoğlu, "İstanbul’un yüzde 15’i dahi 2.5 milyon yapıyor. Bu nedenle sokağa çıkma yasağında ısrarlıyız. Bunu ben değil bakın Bilim Kurulu da söylüyor. Bazı sözüm ona gazeteciler bizi ‘darbe’ ile suçladılar. Aslında sokağa çıkma yasağına gerek olmadığını yazdılar. Tedbirler almaya başladığımızda milleti galeyana getirdiğim söylendi."

İstanbul Valisinin de olduğu toplantıda kendilerine gösterilen harita üzerinden de değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Yapılaşmanın fazla olduğu yerlerde salgının hızı daha yüksek. Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada. Bu harita bize pandemi kurulunda sunum yapıldı. Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek. Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu’ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı’ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle. Biz herhangi bir şehir küçük bir şehir değiliz. Bu yüzden ısrarımız bu. Ekrem İmamoğlu'nun şahsi ısrarı gibi algılanmasın."

İmamoğlu, "Sağlık Bakanı'na sahra hastanesi için dosyamızı sunduk. Yenikapı'da kaç günde sahra hastanesi kurulur, 7 bin yatağa ulaşabilir. Alt yapısı var, elektriği var, jenaratörü var, trafosu var. Aynı şey Maltepe için geçerli, Beylikdüzü için geçerli. İlave olarak kapalı alanlar ve kapasitesi itibariyle metro ve steril alanlar olması kaydıyla havaalanlarını da önerdik. Pandemi kurulunda Sayın İstanbul Ticaret Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Dedi ki, ‘Dünya Ticaret Merkezi'nin oradaki fuar alanı hazır ve biz burada sahra hastanesi olmasını onaylıyoruz, Londra'da fuar alanını 7 günde sahra hastanesine dönüştürüyorlar diye bir haber okudum. Havalimanı'nın karşısında ki arazi hepimizin arazisi o arazi konutlarla dip dibe. Sahil yolundan girmek isteseniz giremezsiniz, çıkmak isteseniz çıkamazsınız. Tek bir toplu taşıma aracı oradan geçmiyor. O hat otobüsü, minibüsün duracağı yer değil."

YARDIMLAŞMANIN KAVGASI OLMAZ

Gazete manşetlerini de yer alan işçi ve işverenlerin ekonomik durumuna dair de konuşan İmamoğlu, “Dünya ekonomik olarak zor bir yere gidiyor. 4 milyon insan kayıtsız ya da günü birlik işletmelerde çalışıyor. Bu insanlar şu an işsiz. 1000 civarında işgaliye ödeyen ve iş yapamayanlara yardım yaptık. Yardıma ihtiyacım var diye 370 bin ihtiyacım var diyen insan başvuruda bulundu. 500 bin koli ihalemiz var bugün. Yardımlaşmanın kavgası olmaz. Biz buna 10 gün öncesinden hazırlık yaptık" dedi.

YÖNTEM YANLIŞ DEDİLER

İptal edlilen yardım kampanyası hakkında İmamoğlu, "Yöntem yanlış dediler. Tamam yöntemi düzeltelim dedik. Vakfımız adına başvurumuz var. Geçmişte Cumhurbaşkanı tarafından kurulmuş bir vakıf adına başvurduk. Bi bakalım dediler. ‘Devlet içinde devlet olamaz’ bakış açısı yanlış. İnsanların yardıma ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

İSMEK KURSLARINDA MASKE ÜRETİLİYOR

Toplu taşımada maske kullanımı ile ilgili olarak, "200 bin maske dağıttık hala da dağıtıyoruz. İSMEK kurslarında her gün 10 bin maske üretiyoruz. Şu anda PTT üzerinden ulaşım işin şikayet var. Belediyeler var. Bırakın biz, muhtarlar dağıtsın. Uzlaşma, ortak akıl, güven" dedi.

BU İŞİN MUHALEFETİ YOK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yardım paketiyle ilgili olarak da İmamoğlu, “Her destek çok önemli, berberinizi, bakkalınızı unutmayın. Az çok herkes birbirini görmeli. Gelirleri tükenmiş insanlar olabilir. Bu işin muhalefeti iktidarı yok. Ayrıca tarım çok önemli sulanabilir arazimizi 3 kat artırdık bu alanları ekebiliriz. Sağlık ve tarım en önemli sektör. Doğa bize sesleniyor. "

İBB’NİN 1 AYDA KAYBI 1 MİLYAR LİRA





İmamoğlu pandemiden sonra belediyenin gelirlerinin düştüğünü belirterek şu bilgiyi paylaştı, "Salgın süreci başladığı andan beri İBB’nin 30 gündeki maddi kaybı 1 milyar. Tüm gelirler sıfıra indi. Otobüsler yok, kiralar yok. 4 siyasi partiyle de görüşüyoruz."







