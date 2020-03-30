IMF: Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil
IMF) Avrupa Direktörü Thomsen "Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil" dedi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Thomsen 'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi
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