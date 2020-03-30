IMF: Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil

30 Mart 2020 Pazartesi, 16:34

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Thomsen 'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi

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