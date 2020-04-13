İnce'den istifa tepkisi: Tam bir saray tiyatrosu

13 Nisan 2020 Pazartesi, 00:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmemesinin ardından CHP’li Muharrem İnce’den açıklama geldi. İnce Twitter hesabından yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı’nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk “şahsımın” diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu.”