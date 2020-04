İnfaz paketinin içeriği, hazırlanmasında rol oynayan hukukçulardan dahi saklandı

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

AKP ve MHP’nin birlikte hazırladığı infaz teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasıyla gözler cezaevlerine çevrildi. Paketin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte kapalı cezaevlerindeki 15 bin, açık cezaevlerindeki 30 bin hükümlüğünün tahliye edileceği, açık cezaevindeki 45 bin hükümlünün ise izne çıkarılacağı öğrenildi. Arasında gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, OdaTV Yayın yönetmeni Barış Pehlivan, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel’in bulunduğu tutuklu gazeteciler, avukatlar ve siyasetçiler ise cezaevinde kalmaya devam edecek ve herhangi bir infaz indiriminden yararlanmayacak.

AKP ve MHP’nin uzun süredir getirmeyi planladığı, ancak toplumsal tepkiden dolayı ertelediği infaz paketi, koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde riskin artmasıyla 31 Mart’ta TBMM’ye sundu. 4 Nisan’da Adalet Komisyonu’nda kabul edilen ve bir haftadır Meclis’te görüşülen infaz paketinin içeriği, Prof. Dr. Adem Sözüer gibi Türk Ceza Yasası’nın hazırlanmasında rol oynayan hukukçulardan saklandı. Düzenlemenin sonuçları itibariyle af yasası olduğunu belirten hukukçular, hazırladıkları bilimsel görüşlerde, infaz paketinin herkese eşit şekilde uygulanması çağrısında bulundu. Başta muhalefet olmak üzere toplumsal kesimler, paketin tutuklu gazeteci, siyasetçi veya ifade özgürlüğünü kullanırken “terörden” yargılanan kişileri kapsamamasını eleştirirken, “düşünce suçlularının” da pakete dahil edilmesini istedi.

Ancak AKP, bu çağrılara kulak tıkadı. Aksine, TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeler sona yaklaşırken, gece yarısı verilen değişiklik teklifi ile MİT Yasası kapsamında işlenen suçlar da infaz paketi dışına alındı. Bu yolla tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Odatv muhabiri Hülya Kılınç, Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Yeni Yaşam gazetesi yöneticileri Ferhat Çelik ve Aydın Keser’in olası bir ceza verilmesi durumunda infaz düzenlemesi kapsamında infaz indirimi almaması sağlandı.

İnfaz düzenlemesinin önceki gece TBMM’de kabul edilmesiyle gözler, paketten yararlanacaklara çevrildi. “Düşünce” suçlularını kapsamayan paket uyarınca, kapalı cezaevinde bulunan 15 bin, açık cezaevlerindeki 30 bin hükümlü tahliye edilecek. Ayrıca açık cezaevlerinde bulunan 45 bin hükümlü 31 Mayıs’a kadar izne çıkarılacak. Koronavirüs salgını sürerse, bu izin yıl sonuna kadar uzatılabilecek. Açık cezaevinden izne gönderilecekler arasında kadın cinayeti sanıkları, tecavüz zanlıları ve çocuk istismarcıları da yer alacak.

SOMA, ERMENEK, ALADAĞ

Paket kapsamından 301 madencinin can verdiği Soma davasında “taksirle ölüme neden olmadan” cezalandırılan sanıklar da yararlanacak. Soma davası avukatı Can Atalay, dava kapsamında ceza alan ve halen cezaevinde olan 4 tutuklu sanığın infaz indirimi alacağını ve 2 yıl sonra tahliye olacağını kaydetti. Ancak Soma ailelerinin avukatlığını yapan ÇHD Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, infaz paketinden yararlanmadığı için cezaevinde kalmaya devam edecek. Aynı şekilde 18 madencinin yaşamını yitirdiği Ermenek katilamı davasında 19 yıl 3’er ay hapis cezası verilen Has Şekerler patronu Saffet Uyar, ruhsat sahibi Abdullah Özbey ve teknik nezaretçi Ali Kurt da ciddi infaz indirimi alacak. Bu üç ismin, yaklaşık bir yıl sonra tahliye imkanına kavuşacağı öğrenildi. 10’u öğrenci 12 kişinin öldüğü Aladağ yurt yangını davası sanıkları ile Çorlu ve Ankara tren kazası sanıkları ise, cezaevine hiç girmeyecek. Gezi eyleminde Abdullah Cömert’i vurarak ölümüne neden olan polisin de cezaevinden tahliye olması bekleniyor.

Kamuoyunda “Çiftlik Bank” olarak bilinen sistem yoluyla yüzlerce kişi dolandıran arasında “Tosuncuk” lakaplı Mehmet Aydın’ın bulunduğu 48 sanık da yargılandıkları davalarda alacakları cezaların infazı indirimli olacak.

ÇAKICI ÇIKACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’yı 23 Mayıs 2018 tarihinde tedavi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde ziyaret etmişti. Alınan bilgiye göre, cezaevinde uzun yıllardır yatan suç örgütü yöneticisi Alaattin Çakıcı’nın paketin yasalaşmasıyla birlikte tahliye olacağı bildirildi. Çakıcı’nın paket çıkmadan önce infazının Ekim 2020’de dolacağı öğrenildi.