İngiliz başbakan Johnson ne zaman göreve dönecek?

24 Nisan 2020 Cuma, 10:25

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de Prens Charles ve Başbakan Boris Johnson gibi isimler de hastalığa yakalanmıştı.

Charles karantinada geçirdiği sürenin ardından sağlığına kavuşurken, Başbakan Johnson süreci biraz daha ağır geçirdi. Konutunda kaldığı birkaç günün ardından solunum güçlüğü yaşamaya başlayan Johnson, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Burada solunum desteği verilen ve vücut direnci yükselen Başbakan Johnson taburcu edildi. Johnson’ın hastalığında yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ederken, Başbakan’ın göreve dönüşüyle ilgili bugün flaş bir açıklama geldi.

İngiliz medyasında Johnson’ın pazartesi günü görevine döneceği iddialarıyla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Başbakan’la dün görüştüm. Morali yerinde ve durumu iyiye gidiyor. Geri dönüşüyle ilgili kesin karar alınmadı. Doktorlar önerdiğinde en kısa sürede dönecektir” dedi.