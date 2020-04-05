İngiliz devi pes dedi
İngiliz lig lideri Liverpool ekonomik kriz nedeniyle bazı çalışanlarını ücretsiz izne yolladı.
İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı çalışanların ücretsiz izne gönderildiği duyuruldu.
Bu karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları Jamie Carragher ve Stan Collymore sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Daha önce Premier Lig takımları Newcastle United, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City de bazı çalışanlarını ücretsiz izne göndereceğini açıklamıştı.
Video Haberler
- Cezavinden dumanlar yükseldi, isyan sloganları atıldı
- Manisa'da kan donduran görüntüler!
- Neden sokağa çıktın? sorusuna böyle yanıt verdi
- Sokağa çıkma yasağı kontrolü robotlara emanet
- Koronavirüs bu ilçeye uğramadı
- Canlı yayında koronavirüs röportajı böyle ağlattı
- Sevgilisini rahatsız eden arkadaşını ensesinden vurdu
- Canlı yayında olduğunu unutup sigara yaktı!
- Vaka sayısında ikinci olan ilde uyarıları dinlemediler!
- İBB toplu ulaşımda maske dağıtmaya başladı