İngiliz ünlü oyuncu İdris Elba ve eşi koronavirüs sürecini anlattı
İngiliz ünlü oyuncu İdris Elba ve eşi koronavirüse (Covid-19) yakalandıklarını açıklamıştı. Elba yaşadığı süreci ABD’li televizyon yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfrey’e anlattı. İdris Elba, hastalığın hiçbir belirtisini yaşamadıklarını vurguladı.
“KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİ YAŞAMADIK”
Koronavirüse yakalanan İdris Elba ve eşi, karantina altında oldukları New Mexico’dan ABD’li televizyon yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfrey’e görüntülü olarak internet üzerinden röportaj verdi. Yaşadıklarını anlatan Elba ve eşi, koronavirüs belirtilerini yaşamadıklarını, devam eden süreçte durumunun kötüleşmesi halinde herkesi bilgilendireceklerini belirtti. Elba, insanların koronavirüsü taşımaları ve görünüşte iyi olmaları sebebiyle hastalığı kolayca bulaştırdıklarını ifade etti. İdris Elba eşinin karantina sürecinde gitar çalmayı öğrendiğini ve romantik anlar yaşadıklarını söyledi. İnsanların birbirileriyle sosyal mesafe koymalarını tavsiye ederken birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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