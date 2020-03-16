İngiltere’de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi
İngiltere’de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükseldi, vaka sayısı ise 1395'e ulaştı.
Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle İngiltere’de yaşamını yitirenlerin sayısı 35’e yükselirken, virüsten etkilenenlerin sayısı ülke genelinde 1395’e ulaştı.
İskoçya çevresindeki bazı okullarda yoğun temizlik çalışmaları nedeniyle eğitime ara verildiği bildirilirken; Halk Sağlığı İngiltere (PHE), virüsün 2021’in bahar ayının sonuna kadar sürebileceğini ve bu süre içerisinde 7 milyon 900 bin insanın enfekte olabileceğini belirtti.
EKONOMİ OLUMSUZ ETKİLENİYOR
Dünyada virüs sebebiyle devam eden olumsuz ekonomik gelişmeler sebebiyle de ABD Merkez Bankası (Fed) Pazar günü yaptığı açıklamada, politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına indirirken, ilerleyen haftalarda en az 700 milyar dolar tutarında Hazine ve ipotekli konut kredisine dayalı tahvil alacağını bildirdi.
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