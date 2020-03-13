İnternet çerezlerinizden kötü niyetli içerikler üretiliyor

13 Mart 2020 Cuma, 12:47

Yazılım güvenliği uzmanları, tarayıcıdaki ve popüler sosyal ağ sitelerinin uygulamalarındaki çerezleri çalabilen iki yeni Android zararlı yazılımı keşfetti. Saldırganlar bu sayede kurbanların hesaplarını ele geçirip kötü niyetli içerikler yayabiliyor.

Web sitelerinin kullanıcılara kişisel bir deneyim sunmak amacıyla internetteki aktiviteleri takip etmek için topladığı küçük veri parçacıklarına çerez adı veriliyor. Çerezler genellikle zararsız olarak kabul edilseler de yanlış ellere geçtiklerinde güvenlik riski oluşturabiliyor. Web siteleri bu çerezleri sakladığında, kullanıcıyı parola olmadan tanıyabilmek için bir oturum kimliği oluşturuyor. Kullanıcının kimliğini ele geçiren saldırganlar web sitelerini kandırıp kurban adına giriş yaparak hesapları ele geçirebiliyor. Aynı komut ve kontrol sunucusunu kullanan iki adet Truva atı da çerezleri çalarak bunu yapmaya çalışıyor.

TRUVA ATI TEHLİKESİ

Tespit edilen ilk Truva atı kurbanın cihazında kök haklarını elde ederek hırsızların Facebook çerezlerini kendi sunucularına aktarmasını sağlıyor. Ancak yalnızca kimlik numarasına sahip olmak hesabın kontrolünü ele geçirmeye genellikle yeterli olmuyor. Bazı web siteleri şüpheli giriş denemelerini önlemek için güvenlik önlemleri alıyor. Örneğin daha önce Chicago’da aktif olan bir kullanıcı birkaç dakika sonra Bali’den giriş yaptığında alınan önlemler hesabın kullanılmasını engelliyor.

İkinci Truva atı burada devreye giriyor. Bu zararlı uygulama kurbanın cihazında bir vekil sunucu çalıştırarak şüphe uyandırmadan güvenlik önlemlerini atlatıyor. Saldırganlar bu şekilde hesabın sahibi gibi davranıp sosyal medya üzerinden istenmeyen içerikleri yaymaya başlıyor.

"KİMLİK AVI SALDIRILARI"

Çerez hırsızlarının asıl amacı henüz bilinmese de komut ve kontrol sunucusundaki bir sayfa ipucu veriyor. Tespit edilen sayfada sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden spam gönderme hizmetlerinin reklamları bulunuyor. Diğer bir deyişle, hırsızlar geniş ölçekli spam ve kimlik avı saldırıları için erişebilecekleri hesaplar arıyor.

Zararlı Yazılım Analisti Igor Golovin, “İki saldırıyı birleştiren çerez hırsızları, kurbanların hesaplarını şüphe uyandırmadan ele geçirmenin bir yolunu keşfetmiş. Bu yeni sayılabilecek tehdit ile şimdiye kadar yaklaşık 1000 kişi hedef alındı. Bu sayı artıyor ve artmaya devam edecek çünkü web sitelerinin bunu tespit etmesi çok zor. İnternette dolaşırken çerezlere çok dikkat etmesek de bu da aslında kişisel verilerimizin işlendiği bir yöntem. İnternette kişisel veri toplanan her şeye dikkat gösterilmesi gerekiyor” dedi.

Yazılım güvenliği uzmanları, çerez hırsızlarından korunmanız için şunları öneriyor: