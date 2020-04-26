İş yeri önündeki çiçeği çaldı

26 Nisan 2020 Pazar, 21:52

Hırsızlık, merkez Halilbeyli Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir çiğ köfte dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, 60 yaşlarında bir kişi, iş yerinin önüne gelip, bir süre etrafı izledi. Hırsız, daha sonra iş yeri sahibi Canan Baysal’ın yetiştirdiği çiçeklerden birini saksısı ile birlikte alarak hızla uzaklaştı. Bu anlar başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan Canan Baysal, aynı olayın daha önce de başına geldiğini belirterek olayı gerçekleştiren kişinin fotoğrafını iş yerinde bulunan 'çiçek hırsızları' panosuna asacağını söyledi.