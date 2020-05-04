İşçi temsilcileri sözleşme istedi
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, yaklaşık 2.5 yıldır asgari ücretle geçinmeye çalışan kamuda kadroya, belediyelerde ise şirketlere geçirilen 1 milyon işçi için hükümete toplu sözleşme çağrısı yaptı.
3 işçi konfederasyonu da hemen toplusözleşme sürecinin başlatılmasını istedi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Bu işçiler asgari ücretle çalışıyorlar.
Bunlar dört gözle sözleşme bekliyorlar” dedi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçilerin 2.5 yıldır antidemokratik bir şekilde mağduriyet yaşadıklarına dikkat çekti. Çerkezoğlu, “Salgın öncesinde bakanlıktan bu konuda ciddi bir hazırlık görmedik. Şimdi salgın gerekçesiyle aynı tablo devam ediyor. Bu asla kabul edilemez. Toplusözleşme derhal başlatılmalıdır” dedi.
‘ÖNE ÇEKİN, DERHAL BAŞLATIN’
Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da işçilerin yaklaşık 2 yıldır toplusözleşme hakkını kullanmak için sabırla beklediklerini söyledi. Arslan, kamudaki kadroya geçen işçiler için 31 Ekim 2020 tarihinden itibaren geçerli toplu iş sözleşmesinin yaşanan salgın nedeniyle öne çekilmesini ve yapılacak sözleşmenin yerel yönetimlerdeki sözleşme süreci ile birleştirilmesini istedi. “Yüz binlerce emekçi kardeşimizin artık yüzü gülsün istiyoruz! dedi.
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