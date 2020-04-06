İstanbul için yeni koronavirüs önlemleri açıklandı
İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, İstanbul'da gece yarısından itibaren taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamayacak. Marketler ise 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla, gece yarısından itibaren taksiler 2 kişiden fazla yolcu taşıyamayacak.
Sözcü'nün haberine göre; gece yarısından sonra İstanbul’da geçerli olacak tedbirler şöyle:
*Covid-19 izolasyon veya tedavi sürecinde karantina tedbirlerini ihlal edenlere idari para cezası uygulanacak, ısrarcı olunması halinde kolluk kuvvetlerince karantinaya alınacak.
*Marketler gece yarısından itibaren 09.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecek.
*Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan tüm personellerin 24 saat üzerinden çalışmasına izin verilecek.
*Pazar yerlerinde mevcut tedbirlere ek önlemler getirildi.
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