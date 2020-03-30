İstanbul’da görev yapan hemşire koronavirüsten yaşamını yitirdi
İstanbul'da görev yapan hemşire Ayla Balaç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Balaç’ın sağlık şehidi ilan edilmesini istedi.
Koronavirüs tespit edilen ve bir süredir tedavi altında olan Hemşire Ayça Balaç hayatını kaybetti. Balaç’ın cenazesi dün İstanbul'da toprağa verildi. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Balaç’ın sağlık şehidi ilan edilmesini istedi.
Yozgat nüfusuna kayıtlı olan Balaç’a ilişkin CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, sosyal medya hesabından şu paylaşımlarda bulundu:
“Şefaatli Saçlı köyünden Hemşire Ayla Balaç’ın İstanbul’da görevi esnasında yakalandığı koronavirus sonucu vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Merhum sağlık emekçisi Ayla Balaç’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yeni sağlık şehitleri verilmeden sağlık emekçilerinin koruyucu güvenlik önlemleri en üst seviyede artırılmalıdır. Hayatı pahasına görevini yürütürken şehit olan sağlık emekçileri #saglıkşehidi ilan edilmelidir. Bu yönde bir önergeyi TBMM’ye sunacağım.”
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