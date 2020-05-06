İstanbul’da kedi katliamı : Çok sayıda kedi ölü bulundu

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 12:52

İstanbul’un Eyüp ilçesindeki Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda çok sayıda ölü kedi bulundu. Kedilerin bazılarının kafalarının kesildiği, bazılarının ise iç organlarının çıkarıldığı gözlemlendi. Öldürülen kedi sayısının 30’u geçtiğini kaydeden mahalle sakinleri, olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla beraber sokak hayvanları sahipsiz kaldı. Mahalle sakini Kübra Güngör, Mart ayından itibaren Sakızağacı Mezarlığı’nda çok sayıda ölü kedi bulduğunu söyledi. Güngör, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasakların uygulanmasıyla çok sayıda kedinin kaybolduğunu ve vahşice öldürüldüğünü söyledi.

30 KEDİ ÖLDÜRÜLDÜ

Mezarda birkaç kişi kedilere baktıklarını söyleyen Güngör şunları söyledi:

"Kediler önce kaybolmaya başladı. Sonrasında da kedileri, mezarlıkların üzerlerinde yanmış, iç organları çıkarılmış halde buldum. Güvenlik görevlisine sordum, bilmediğini ya da köpeklerin yaptığını söyledi. Mezarlığı çevreleyen demirlikler, kırık ve eksik. İmkanlarımızın yettiğince iplerle bağladık ancak ipler kesilmiş. 24 Nisan’da polisten izin alıp mezarlığa gittik ve 3 kedinin daha vahşice öldürüldüğünü gördük. Her gittiğimizde ölü kediler buluyoruz. Bugüne kadar ölen kedilerin sayısı 30’u geçti. Kaybolan kedilerin ne halde olduğunu bilmiyoruz. Kedileri öldüren kişi ya da kişileri bulmak için gece yarası mezarlığa gittik ancak kimseyi bulamadık."

Güngör, ölen kedilerin çöpçüler tarafından toplandığını belirterek, “Kedi cinayetlerine son verilsin. Mezarların üzerinde kedileri vahşice öldürenlerin bir an önce yaklanmasını istiyorum. Mezarlıkta yaşayan 22 kediyi de yaşamaları için Bakırköy’e götürdük” dedi.

Çevre sakinlerinden bir esnaf ise sokakta baktığı 4 kedinin de öldürüldüğünü söyleyerek, “Tatil olduğu günden bir gün önce kedileri dükkanın önüne bıraktım. Yasak olduğu için dükkana gidemedim. Dolasıyla kedilere de yemek veremedim. Pazartesi günü dükkana geldiğimde etrafta vahşice öldürülmüş kediler vardı. Benim sürekli yemek verip baktığım kediler, ortalıkta yoktu” ifadelerini kullandı.



