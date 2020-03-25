İstanbul’da su sıkıntısı yaşanacak mı? İBB açıkladı
İBB'den yapılan açıklamada barajların doluluk oranının son 10 gündür %64 civarında olduğu belirtilerek herhangi bir su sıkıntısı yaşanmadığı belirtildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'İstanbul’da barajlarımızın doluluk oranı son 10 gündür %64 civarında. Kentimizde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmamakta. Salgın hastalıkla mücadelede hijyen kurallarını en uygun şekilde yerine getirelim fakat suyumuzu da israf etmeden, verimli bir şekilde kullanalım.' ifadelerini kullandı.
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