İstanbul’da su sıkıntısı yaşanacak mı? İBB açıkladı

25 Mart 2020 Çarşamba, 14:20

İBB Sözcüsü Murat Ongun konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; 'İstanbul’da barajlarımızın doluluk oranı son 10 gündür %64 civarında. Kentimizde herhangi bir su sıkıntısı yaşanmamakta. Salgın hastalıkla mücadelede hijyen kurallarını en uygun şekilde yerine getirelim fakat suyumuzu da israf etmeden, verimli bir şekilde kullanalım.' ifadelerini kullandı.



