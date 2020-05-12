İstanbul’dan Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü
Sula Bozis, İstanbul’dan Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü adlı incelemesinde; Rumların yemek kültürünü, sofra geleneklerini ve mutfak alışkanlıklarını ortaya koyuyor. Ayrıca Trakya, Karadeniz, Kapadokya gibi bölgelerde, İstanbul ve İzmir gibi kentlerde yeme-içme kültürüne yaptıkları katkıların, işlettikleri lokantaların, toplumsal hayata kazandırdıkları zenginliklerin bir dökümünü yapıyor.
İstanbul’dan
Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü, her kültürün başka kültürleri beslediğini de
unutmayarak kentler, mesire yerleri, sokaklar, meyhaneler, sokak satıcıları arasında
gezinip renkler, kokular ve tatlar arasında kaybolmak isteyenler için birebir.
İstanbul’dan
Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü’nün içeriği Sula Bozis’in, Atina’da, 1994’te
yayımlanan İstanbul Rumlarının Yemek Kültürü ve 1997’de yayımlanan Anadolu’daki
Rumların Yemek Kültürü kitaplarının - tarifler hariç - yemek kültürüne değinen
bölümlerinin, süreç içinde derlediği yeni ekler ve bilgilerle donatılıp
genişletilmiş şekli.
1992’de
Atina’nın o yıllardaki saygın bir kültür evinde, İstanbullu Rumların yemek
kültürü üstüne verdiği bir dizi seminer de yazarın 1994 yılında İstanbul
Rumlarının Mutfak Kültürü kitabının içeriğini oluşturmuş.
Gerek
seminerler için gerekse kitabın içeriğini zenginleştirmek amacıyla geniş aile
ve dost çevresinden edindiği birikimi dışında, sözlü tarih çalışması yürüterek
Atina’da ve İstanbul’da yaşayan 50’den fazla İstanbul doğumlu ev kadınıyla
görüşüp, birçoğunun el yazması yemek defterlerini incelemiş Sula Bozis.
19. yüzyılda
İstanbullu Rum aydınların şehirdeki sosyal yaşamı anlatan, günümüzde belge
niteliğindeki kitapları, dönemin kadın mecmuaları ve haftalık kültür dergileri
taramış, ayrıca Antik Yunan mutfağı, Roma-Bizans mutfağı, Osmanlı-Türk mutfağı
üstüne çok geniş bir kaynakça, araştırma alanının bilimsel veri tabanının oluşmasına
yardımcı olmuş.
Bozis’in
birinci kitabının devamı olan Anadolu Rumlarının Mutfak Kültürü’nün içeriği
için, Kendro Mikrasiatikon Spudon’daki (Atina Anadolu Araştırmaları Merkezi),
1924’te Anadolu’nun Trakya, Marmara Denizi’nin etrafındaki yerleşim alanları
ile İyonya, Kapadokya, Karadeniz bölgelerinden Yunanistan’a gönderilen Rumlarla
yapılmış sözlü tarih çalışmalarının dosyalarını incelemesi ortalama bir yıl sürmüş.
Atina
Üniversitesi Halk bilim bölümü hocalarının daveti ve önerileriyle bölüm kütüphanelerindeki
yayımlanmamış lisans bitirme tezlerinden konusuyla ilgili çok değerli malzeme
edinmiş.
Nea
Smyrni semtinde Onasis Vakfı’nın sponsorluğunda inşa edilen “Estia Nea Smyrnis”
adlı görkemli binadaki Anadolu’nun çeşitli bölgeleri üstüne yazılmış monografi,
tarih, coğrafya, gündelik yaşam hakkında 80000 kitaplık kütüphane, Atina’daki
İzmirliler Birliği Derneği’nin kitaplığı ve fotoğraf arşivi, Yeni Gelveri
kasabasındaki müze ile arşivindeki monografiler ve fotoğraf albümleri, mübadil
derneklerinde korunan yemek defterleri, dergi, gazete ve monografiler, ayrıca
birinci nesil İzmir, Kapadokya, Karadeniz ve Trakya havalisinden o yıllarda
hayatta olan nineler ile yaptığı görüşmeler kitabının dokusunu oluşturmuş.
SULA
BOZİS: İstanbul’da doğdu. Zapyon Rum Kız Lisesi’ni, İstanbul
Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Güzel Sanatlar Akademisi’nin İç
Dekorasyon Bölümü’ne misafir talebe olarak devam etti. Dostlar Tiyatrosu’nun üç
yıllık dekor-kostüm eğitiminden sonra, 1970-80 arası Dostlar Tiyatrosu’nda ve
özel tiyatrolarda kostüm tasarımcısı ve ilk “etnik” moda tasarımcısı olarak
çalıştı.
1967’den
bu yana İstanbul ve Anadolu’daki geleneksel el sanatlarını ve özellikle sanayi
öncesi kadın emeğini araştırıyor; Osmanlı dönemi pamuklu ve ipekli dokuma,
makrama, çevre, yazma ve yemek tarihi kültürü üstüne kitapları, makaleleri,
sempozyum tebliğleri ve üniversite seminerleri devam ediyor.
Çalışmalarını
Atina’da ve İstanbul’da sürdüren Bozis, İstanbul yazmaları ve Bursa ipekli
kumaşları üzerine Atina, Selanik, Larissa, İtalya, Paris ve Amsterdam’da müze
ve kültür evlerinde sergiler hazırlamıştır.
1993’te
kurucu ve yöneticisi olduğu Bosforis Arşivi bünyesinde sözlü tarih
çalışmalarını sürdüren Sula Bozis’ir İstanbul dergisinde yazıları, Homefood
internet sitesinde yemek kültürü ile ilgili makaleleri yayımlanmıştır.
2010’da
Adalar Müzesi’nin çalışmalarına ve Santralİstanbul’da düzenlenen “İstanbul”
sergisi için yapılan çalışmalara arşivinden görsel malzeme ve dokümanter film
ile katılmıştır.
KİTAPLARI:
Yunanca: Boğaziçi Yazmaları (1989), Bursa İpekli Dokumaları (1991), İstanbul
Rumlarının Mutfak Kültürü (1994), Kokonalı Yazmalar (1996), Trakya’dan
Anadolu’ya Rumların Tat Gelenekleri (1997), Anadolu Makramaları (1998), Pera
Rum Cemaati CD ROM (2000), Pera Rum Cemaati (2002), Paris’ten Pera’ya Sinema ve
Rum Sinemacılar (2008). Türkçe: İstanbullu Rumlar (Pera Rum Cemaati kitabının
yazar tarafından yapılan Türkçe çevirisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, 2011) İstanbul Lezzeti (Tarih Vakfı, 2000), Kapadokya Lezzeti (Tarih
Vakfı, 2004), İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri (YKY, 2012), Paris’ten
Pera’ya Sinema ve Rum Sinemacılar (YKY, 2014). İstanbul Ansiklopedisi’nde
(Tarih Vakfı, 1993) İstanbul Rumları ile ilgili maddeler, Rakı Gastronomisi:
Türkiye’nin Çilingir Sofrası (Overteam Yayınları, 2017) içinde “Trakya’dan
Anadolu’ya Rumların Yemek Kültüründe İçki” başlıklı bölüm; Cercle d’Orient’ın
Tarihçesi kitabı içinde “19. Yüzyılda Pera’daki ve Cadde-i Kebir’deki Rumların
Yaşamından Bir Kesit” başlıklı makale.
YKY’DEN
YAYIMLANAN KİTAPLARI: İstanbul Rumlarından Yemek Tarifleri (2012)
Paris’ten Pera’ya Sinema ve Rum Sinemacılar (Yorgo Bozis ile birlikte) (2014)
İvi Stangali - Ressamı Hatırlamak Hazırlayan: Sula Bozis, Seza Sinanlar Uslu
(2019) İstanbul’dan Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü (2020).
İstanbul’dan Anadolu’ya Rumların Yemek Kültürü / Sula Bozis / Yapı Kredi Yayınları / 440 s.
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