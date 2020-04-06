İsveç Teknik Direktörü Andersson’dan zorunlu tatil
İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı.
İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson'un ücretsiz olarak izne çıkarıldığı açıklandı.
İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtildi.
Teknik direktör Janne Andersson dahil federasyon bünyesinde çalışan 90 kişinin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SVFF Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, federasyonun mali yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kaçınmak istediğimiz bir durumdu ancak mevcut şartlarda gerekli olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.
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